Son dakika haber! Sema Kılıçin'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sema Kılıçin'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Ataşehir'de boşanma aşamasındaki eşi Sema Kılıçin'ı bıçaklayıp öldüren eşi Tuncay Kılıçin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Örnek Mahallesi'ndeki parkta meydana gelmişti. İddialara göre boşanma aşamasındaki Sema Kılıçin ve Tuncay Kılıçin dün Örnek Mahallesindeki parkta karşılaşarak konuşmaya başladı. Aradan biraz zaman geçmesiyle beraber ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine, Tuncay Kılıçin yanında getirdiği bıçakla boşanmak üzere olduğu eşini defalarca bıçakladı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken olay yerinden kaçan katil zanlısı koca kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle yaptığını kaydeden zanlı Kılçin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.