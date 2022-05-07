Son dakika haber! Sema Kılıçin'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Sema Kılıçin'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

07.05.2022 15:59

Gelen son dakika haberine göre Sema Kılıçin'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi Ataşehir'de boşanma aşamasındaki eşi Sema Kılıçin'ı bıçaklayıp öldüren eşi Tuncay Kılıçin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sema Kılıçin'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Ataşehir'de boşanma aşamasındaki eşi Sema Kılıçin'ı bıçaklayıp öldüren eşi Tuncay Kılıçin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Örnek Mahallesi'ndeki parkta meydana gelmişti. İddialara göre boşanma aşamasındaki Sema Kılıçin ve Tuncay Kılıçin dün Örnek Mahallesindeki parkta karşılaşarak konuşmaya başladı. Aradan biraz zaman geçmesiyle beraber ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine, Tuncay Kılıçin yanında getirdiği bıçakla boşanmak üzere olduğu eşini defalarca bıçakladı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken olay yerinden kaçan katil zanlısı koca kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle yaptığını kaydeden zanlı Kılçin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber! Sema Kılıçin'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Sema Kılıçin'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Sema Kılıçin'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Sema Kılıçin'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Sema Kılıçin'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Son dakika haber! Sema Kılıçin'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Son dakika haberleri | ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ PARKTA KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ PARKTA KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Sema Kılıçin'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Anneler Günü, Antalya'ya bereketiyle geldi! Tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihraç edildi
16:03 Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı
15:55 Survivvor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 16:15:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Sema Kılıçin'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement