Sema Ramazanoğlu, Başkan Arı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ramazanoğlu'nun, Başkan Arı'yı ziyaret ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in de eşlik ettiği Ramazanoğlu'nu, belediye başkanlık binası girişinde karşılayan Arı, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ramazanoğlu'na, belediyenin hayata geçirdiği projelere ilişkin bilgiler veren Arı, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarından bahsetti.

Görüşmenin ardından Arı tarafından Ramazanoğlu'na yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora hediye etti.