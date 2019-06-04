Son Dakika Haberleri: Sema usta, ekmeğini minareden kazanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Sema usta, ekmeğini minareden kazanıyor

1 saat önce

BURDUR'da yaşayan Sema Kozak (45), 27 yıldır elektronik eşya tamiri yapıyor.

Sema usta, ekmeğini minareden kazanıyor, System.String[]
BURDUR'da yaşayan Sema Kozak (45), 27 yıldır elektronik eşya tamiri yapıyor. Kozak, kentteki camilerin ses sistemlerinin bakım ve onarımını da gerçekleştiriyor.  
İlkokul yıllarından itibaren babasının tamir atölyesine gelip giden, ticaret lisesinden mezun olduktan sonra kendi işini kuran Sema Kozak, 27 yıldır elektronik eşya tamir ediyor. Babasının yanında öğrenmeye başladığı tamir işini ustalık belgesi alarak, mesleği haline getiren Kozak, her türlü elektronik cihazın montaj ve tamiri ile bakımını yapıyor. Ayrıca kentteki camilerin ses sistemlerinin bakım ve tamirini gerçekleştiriyor.  
Sema Kozak, "Liseyi bitirdikten sonra baba mesleğine devam ettim. Her türlü elektronik cihazın montaj, tamir ve bakımını yapıyorum. Babamla Burdur merkez ve köylerdeki camilerin seslendirme sistemlerinin tamir ve montajını yapıyoruz. Babam yaşlandığı için artık minarelere çıkamıyor. Onun yerine minarelere çıkıp, ses sistemlerinin montaj ve bakımını yapıyorum" dedi.
'MİNAREYE ÇIKTIĞIMDA HİÇ KORKU OLMUYOR'
Yıllardır camilerin ses sistemi, merkezi sistem, minarelerdeki hoparlörleri ya da iç düzen ses sistemi arızalarının onarımını yaptığını aktaran Sema Kozak, "Burdur'da sanıyorum minareye çıkan tek kadın benim. Seslendirme sistemlerinin tamirini yapan tek kadın olduğumu düşünüyorum. Minareye çıkmaktan korkmuyorm. Manzara güzel. 'Minareye yaslanınca minare sallanır' derler. O hissi de yaşıyorum. Tuhaf ve güzel bir duygu" diye konuştu.


- Burdur
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:33 Kaynak: DHA
Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TCDD, trenle 27,88 euroya Sofya turu düzenliyor Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor! İşte şartlar Amerika vize başvurularında sosyal medya, e-mail ve telefon bilgilerini de isteyecek AK Partili Ünal: Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını için bayramdan sonra temas gerçekleştireceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 12:57:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sema usta, ekmeğini minareden kazanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]