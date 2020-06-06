Sema'ya intiharından önce şiddet uygulayan erkek arkadaşına uzaklaştırma verilmiş (4) - Son Dakika

Sema'ya intiharından önce şiddet uygulayan erkek arkadaşına uzaklaştırma verilmiş (4)

ÜMİT U.'NUN SAVCLILIK İFADESİAnkara'da, evinde kendini asarak yaşamına son veren ve 1,5 ay önce erkek arkadaşı Ümit U. (22) tarafından bayıltana kadar dövüldüğü görüntüler ortaya çıkan Sema Esen'in (Aleyna Çakır) ölümüne ilişkin soruşturma, savcılık raporuna yansıdı.

Sema'ya intiharından önce şiddet uygulayan erkek arkadaşına uzaklaştırma verilmiş (4), System.String[]

ÜMİT U.'NUN SAVCLILIK İFADESİ

Ankara'da, evinde kendini asarak yaşamına son veren ve 1,5 ay önce erkek arkadaşı Ümit U. (22) tarafından bayıltana kadar dövüldüğü görüntüler ortaya çıkan Sema Esen'in (Aleyna Çakır) ölümüne ilişkin soruşturma, savcılık raporuna yansıdı. Raporda, olay yeri incelemesi ve ölü muayenesinin ardından, Sema Esen'in yakınları hazırda bulunmadığı için erkek arkadaşı Ümit U.'nun detaylı ifadesinin alındığı kaydedildi.

Raporda yer alan Ümit U.'nun ifadesine göre; ikili, olaydan önceki akşam Sema Esen'in çalıştığı eğlence mekanından birlikte çıkıp, Esen'in evinde yemek yedi. Ümit U., Esen ve 2 arkadaşı daha gece saat 23.00 sıralarında Etlik'te bir seyyar kokoreççiye gitti. Ümit U. daha sonra arkadaşı S.E.'nin otomobili ile Sema Esen'i evine bırakıp, başka bir arkadaşı M.C.Ç.'nin Gazi Mahallesi'ndeki evine gidip alkol almaya başladı. Sema Esen, erkek arkadaşı Ümit U.'nun M.C.Ç. ile görüşmesini istemediği için aralarında WhatsApp üzerinden tartışma çıktı. Esen'in gönderdiği mesajlarda, intihar edeceğini ima eden ifadeler yer aldı.

Ümit U., geceyi babasının evinde geçirdikten sonra, sabah kendine geldiğinde Sema Esen'in mesajlarını yeniden okuduğunu, kendisini aradığında da cevap alamadığını söyledi. Bunun üzerine Esen'in arkadaşı olan B.G.'den yardım istediğini belirten Ümit U., B.G.'nin çilingir çağırarak eve girdiğinde Esen'in cansız bedeniyle karşılaştığını kaydetti.

'SON ATTIĞIM OLACAK'

Rapora göre; Ümit U.'nun incelenmesi için kendi rızası ile kolluk birimlerine teslim ettiği cep telefonunda yapılan incelemede, Esen'den gelen şu WhatsApp mesajlarına ulaşıldı:

"Acil aç.", "Hemen telefonu aç ara beni." (ağladığı fotoğraf var), "Bu halime iyi bak.", "Bu sana attığım son mesaj olacak, belki.", "Değil hayatta rüyanda bile göremeyeceksin artık.", "Benim hayatımda annem babam yok, kimsem yok.", "Şimdi sana söylediğimi iyi dinle." "Şimdi, şu an kendi canımdan vazgeçiyorum.", "Şunu unutma rabbime bıraktım benim hayatımı kim bu hale getirdiyse.", "Anamı, babamı, seni geldiğinde bu eve beni canlı bulamayacaksın.", "Her şey, herkes benim için bugün son bulacak.", "Herkesi vicdanıyla vebaliyle bırakıyorum, bu saatten sonra."

Mesajların, Esen'in olay yerinde bulunan cep telefonu da incelenerek teyit edildiği belirtilen raporda, ceset üzerinde herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanılmaması, kimlik tanığı ve diğer tanık beyanlarının birbirleri ile örtüşmesi ve intihar notu niteliğindeki cep telefonu mesajlarının olayın intihar olduğu yönünde kanaat oluşturduğundan Ümit U.'nun şüpheli olarak değerlendirilmediği ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.


Aleyna Çakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 10:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sema'ya intiharından önce şiddet uygulayan erkek arkadaşına uzaklaştırma verilmiş (4) - Son Dakika

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