Son Dakika Haberleri: Sema Yazar Ortaokulu Gruptan Çıkamadı

Sema Yazar Ortaokulu Gruptan Çıkamadı

55 dakika önce

7-9 Mart tarihleri arası Mersin'de gerçekleşen Okul Sporları Yıldız Kızlar Grup Müsabakalarında Sema Yazar Ortaokulu 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak grupta çıkmayarak elendi.

Sema Yazar Ortaokulu Gruptan Çıkamadı, System.String[]
7-9 Mart tarihleri arası Mersin'de gerçekleşen Okul Sporları Yıldız Kızlar Grup Müsabakalarında Sema Yazar Ortaokulu 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak grupta çıkmayarak elendi.

Mersin'de oynadığı maçlarda Konya'yı 3-2, Antalya'yı 3-2 mağlup etmesine rağmen Ankara'ya 3-0 mağlup olan Kayseri Sema Yazar Ortaokulu gruptan çıkamadı.

Sema Yazar Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Görkem Polat yönetimindeki kızlar iyi bir performans ortaya koymasına rağmen elenmenin üzüntüsünü yaşadı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Spor
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