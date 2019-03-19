Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi Tanıtıldı

İş adamı Vefa İbrahim Aracı ve kardeşleri tarafından İzmit'te yaptırılan 140 yataklı Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi tanıtıldı.

İş adamı Vefa İbrahim Aracı ve kardeşleri tarafından İzmit'te yaptırılan 140 yataklı Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi tanıtıldı.



Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nin yanında yer alan merkezin tanıtım törenine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve hayırsever iş adamı Vefa İbrahim Aracı ile Zümra Aracı, Kemal Aracı, Ayşe Aracı katıldı.



Vali Hüseyin Aksoy, törende yaptığı konuşmada, Aracı ailesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini, mümkün olursa resmi açılışın gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi.



Kocaeli'nin hızla büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu belirten Aksoy, "Kocaeli Üniversitemizin hastanesi de oldukça önemli bir birikim ve donanıma sahip. Bu yapılan onkoloji birimi de hastanemizi daha da güçlendiren ve buradan hizmet almak isteyen insanlarımıza daha iyi şartlarda uygun hizmetler verebilecek fiziki ortama sahip." diye konuştu.



Aksoy, Kocaeli'de birçok yeni sağlık hizmeti gerçekleştirildiğini aktararak, "Şehir Hastanesi bir aksilik olmadığı taktirde önümüzdeki yıl şubat ayında ilimizde hizmete girmiş olacak. AMATEM ve ÇEMATEM'in ihalesi gerçekleştirildi, üniversite kampüsü içerisinde yapımı gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.



Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise tanıtımını yaptıkları sağlık yatırımının ilk etapta yaşlı bakım merkezi olarak planlandığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takdirleriyle Onkoloji ve Palyatif Merkezine dönüştürüldüğünü aktardı.



Merkez hakkında bilgi veren Hülagü, "Onkoloji, Fizik Tedavi ve Palyatif bakım servisleri bulunan merkezimizin 84 oda ve 140 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Aynı anda 45 hasta olmak üzere günlük 135 hastaya kemoterapi uygulanmaktadır. Fizik tedavi ve ayrıca havuzda tedavi hizmeti de verilmektedir." şeklinde konuştu.



Hayırsever iş adamı Vefa İbrahim Aracı da Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kolları sıvadıklarını ve annelerinin adını taşıyan bu merkezi tamamladıklarını söyleyerek, merkezin tamamlanmasında, hizmet vermesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından günün anısına fotoğraf çektiren protokol üyeleri, daha sonra merkezi gezdi.



Hastalar için her türlü konforun düşünüldüğü 140 yatak kapasiteli merkez, kanser hastalarının yanı sıra alzaymır, demans, parkinson hastalarına hizmet verecek.

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