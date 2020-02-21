Semahat Yolcu davasında yeni gelişme - Son Dakika

Semahat Yolcu davasında yeni gelişme
6 saat önce
Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırdığı iddiasıyla yargılanan Semahat Yolcu, 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırdığı iddiasıyla yargılanan Semahat Yolcu, 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
(İHA)
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