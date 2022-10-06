KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Semanur Akbaş, yaşadığı İstanbul'daki evinde, 4 Eylül 'de eğitimi için Trabzon 'a gelmek üzere hazırlık yaptı. Akbaş, yakınları tarafından sabah yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri Semanur Akbaş'ın öldüğünü belirledi. Cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılan Akbaş'ın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Akbaş'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da dün toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kalp Krizi, İstanbul, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Semanur, üniversiteye geleceği gün hayatını kaybetti - Son Dakika

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