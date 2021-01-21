Semaverde çay için ağaç kesti - Son Dakika

Semaverde çay için ağaç kesti

21.01.2021 13:17

Semaverde çay için ağaç kesti İşçinin semaver keyfi pahalıya patladı Semaver için fidan halindeki ağacı kesen işçiye Başkan Ramazan'ın talimatıyla ceza uygulandı Kilis'te, semaverde çay içmek için fidan halindeki ağacı kesen işçiye Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın talimatıyla 825 TL para...

Semaverde çay için ağaç kesti

İşçinin semaver keyfi pahalıya patladı

Semaver için fidan halindeki ağacı kesen işçiye Başkan Ramazan'ın talimatıyla ceza uygulandı

KİLİS - Kilis'te, semaverde çay içmek için fidan halindeki ağacı kesen işçiye Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın talimatıyla 825 TL para cezası kesildi.

Ebulule Mahallesi Abdullah Gül bulvarında Kilis Devlet Hastanesinin karşısında kanalizasyon borusu döşeyen müteahhit firmaya ait bir işçi, testere ile fidan halinde ağacı kesti. Kestiği odunlarla semaverde çay pişiren işçinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Cep telefonu ve bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri sosyal medyada izleyen vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Olaydan haberdar olan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ise hemen yetkili birimlere talimat vererek, şahsın bulunarak, cezai işlem uygulanmasını istedi. Şahsı bulan belediye ekipleri ise 825 TL para cezası kesti.

İşçi hakkında adli soruşturmanın da başlaması beklenirken, kesilen ağacın yerine Kilis Belediyesi tarafından yenisinin dikileceği öğrenildi.

Semaverde çay için ağaç kesti
Semaverde çay için ağaç kesti
Semaverde çay için ağaç kesti
Semaverde çay için ağaç kesti

Türk Lirası, Para Cezası, Ramazan, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Semaverde çay için ağaç kesti - Son Dakika


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