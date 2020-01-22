Semaverden sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü - Son Dakika

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Semaverden sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü
6 saat önce
Amasya'nın Suluova ilçesinde, semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:39 Kaynak: AA
Amasya'nın Suluova ilçesinde, semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Mahalle'de ikamet eden emekli öğretmen Tuğrul (75) ile eşi Suzan Davulcu (71) çiftinin evine giden komşuları, çiftin yemek masasında hareketsiz olduğunu görerek 112 Acil ve polis ekiplerini aradı.
Eve gelen sağlık ekibi, çiftin semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirledi.
İncelemenin ardından Davulcu çiftinin cenazeleri, Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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