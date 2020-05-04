Semazenler maske takarak gösteri sundu - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen ve sosyal medyadan canlı yayınlanan etkinlikte semazenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında maske takarak gösteri sundu.

Keşan Belediyesince, belediyenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, Tasavvuf Musikisi ve Semazen Ekibi, sema gösterisi sunup konser verdi.

Semazenlerin gösteride maske takması dikkati çekti.

Etkinlik, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle dünyanın zor günlerden geçtiğini hatırlattı.

Bu yıl ramazanın evlerde geçirildiğini belirten Helvacıoğlu, "Vatandaşlarımızın evde iyi vakit geçirmeleri için güzel programlar hazırlıyoruz. Ramazanın ruhu ve iklimine uygun programlar için gayret gösteriyoruz. Programlarımızı canlı yayınlarla evlere ulaştırıyoruz." dedi.