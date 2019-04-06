Son Dakika Haberleri: Sembol Oyununda Hikmet Sakatlanıyor - Survivor 40.bölüm

Sembol Oyununda Hikmet Sakatlanıyor - Survivor 40.bölüm

2 dakika önce

Survivor Sembol Oyununda Hikmet Kaval Kemiğini Vurarak Sakatlanıyor.

Survivor Sembol Oyununda Hikmet Kaval Kemiğini Vurarak Sakatlanıyor.Sembol Oyununu Kim Kazanacak ?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:35 Kaynak: Youtube

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