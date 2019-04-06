Sembol Oyununda Hikmet Sakatlanıyor - Survivor 40.bölüm
2 dakika önce
Survivor Sembol Oyununda Hikmet Kaval Kemiğini Vurarak Sakatlanıyor.
Survivor Sembol Oyununda Hikmet Kaval Kemiğini Vurarak Sakatlanıyor.Sembol Oyununu Kim Kazanacak ?
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:35 Kaynak: Youtube
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