Son Dakika Haberleri: Sembol Yasası' Yürürlükte: 4 Bin Euro Para veya 1 Ay Hapis Cezası

Sembol Yasası' Yürürlükte: 4 Bin Euro Para veya 1 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

AVUSTURYA'DA, Aralık 2018'de Meclis'te kabul edilen 'Sembol Yasası', geçen ay yasalaşma sürecini tamamlayarak, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Sembol Yasası' Yürürlükte: 4 Bin Euro Para veya 1 Ay Hapis Cezası, System.String[]
AVUSTURYA'DA, Aralık 2018'de Meclis'te kabul edilen 'Sembol Yasası', geçen ay yasalaşma sürecini tamamlayarak, bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Ülkede 2015'te DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin propagandalarını önlemek amacıyla hayata geçirilen 'Sembol Yasası', Müslüman Kardeşler, HAMAS, Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri kanadı, terör örgütü PKK, Hırvat milliyetçi USTAŞA gibi gruplara ait sembol ve işaretler de dahil edilerek genişletildi.

4 BİN EURO PARA VEYA 1 AY HAPİS

Yasa kapsamında bu gruplara ait yaklaşık 13 flama, sembol ve işaret yasaklanırken, yasaya aykırı davrananlara 4 bin Euro para veya bir ay hapis cezası verilebilecek. Yasağın tekrar edilmesi durumunda 10 bin Euro veya 6 hafta hapis cezası öngörülüyor. Bulundukları ülkelerde yasal çerçevede faaliyetlerini yürüten Müslüman Kardeşler'e ait amblem ve MHP ve Ülkü Ocaklarının kullandığı Bozkurt işaretinin yasaklanması, PKK terör örgütüyle aynı kefeye konulması tepkilere neden olmuştu.

KELİME-İ TEVHİD DE YASALANMIŞ

Türkiye'nin sert tepki gösterdiği yasada, hangi sembol, amblem ve flamaların kullanılmayacağı resimli şekilde anlatıldı. Buna göre Bozkurt işareti, hilal içinde Bozkurt sembollerinin çeşitli versiyonları yasak listesine girdi. Öte yandan terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda sembol, amblem ve flama yerine yalnız bir sembolün yasak listesine alınması, aşırı sağcı hükümetin terör ve aşırıcılıkla mücadele söyleminde samimi olmadığı yorumlarına yol açtı. Yasa metninde dini sembol ve işaretlerin yasak listesine alınmadığı belirtilmiş olmasına rağmen, HAMAS'a ait semboller arasında Kelime-i Tevhid'in de yasaklanmış olması ülkedeki Müslümanların tepkisine neden oldu.

TÜRKİYE'DEN AVUSTURYA'YA KINAMIŞTI

Tartışmalı yasaya Türkiye sert tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya'da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan 'Sembol Yasası'nın, 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor ve bir kez daha şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verilmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:30 

PKK, Avusturya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yabancı Uyruklu Şahıslarla Askeri Bölgeye Giriş Yapan PKK'lı Terörist, Yakayı Ele Verdi Avusturya'da Bozkurt İşareti Yasaklandı! Cezası 4 Bin Euro

Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Sanık 4 Yıl Hapis Cezası Aldı Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 16:01:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sembol Yasası' Yürürlükte: 4 Bin Euro Para veya 1 Ay Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]