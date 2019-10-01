Şemdinli 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 52 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü kırsal alanında yapılan operasyonda, yük hayvanları üzerinde ve arazide yapılan aramada toplamda 52 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ