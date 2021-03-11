Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, şehit aileleri ve hastaları evlerinde ziyaret etti.

Saklı ve Şakar, ilçenin Kayalar köyündeki şehit aileleriyle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Daha sonra köydeki bir engelliyi ziyaret eden Başkan Saklı, akülü tekerlekli sandalye talebini geri çevirmedi.

Saklı, yaptığı açıklamada, hane ziyaretlerine devam ettiğini belirterek, "Engelli bir kardeşimizin bizden bir akülü tekerlekli sandalye talebi oldu. Bizde inşallah belediye olarak en kısa zamanda bu talebini yerine getireceğiz ve kardeşimizin bundan sonra dışarıda istediği gibi vakit geçirmesini sağlayacağız." dedi.