Son Dakika › Güncel › Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, maske dağıttı - Son Dakika
Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, maske dağıttı
6 saat önce
HAKKARİ'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçe merkezini gezerek, halka maske dağıttı.
HAKKARİ'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçe merkezini gezerek, halka maske dağıttı.
Şemdinli Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar sürdürülürken, Belediye Başkanı Tahir Saklı da AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halis Kayran ile ilçe merkezini gezdi. Halka maske dağıtan Başkan Saklı, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması uyarısında da bulundu. Herkesin salgına karşı tedbir alması gerektiğini belirten Saklı, "Pazarlarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında artık maske takmak zorunlu. Vatandaşlarımızdan da zorunlu hallerde dışarı çıktıklarında maske takmalarını istiyoruz" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:12 Kaynak: DHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi