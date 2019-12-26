Şemdinli Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinli Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Şemdinli Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Şemdinli Belediyesi, karla mücadele çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin bakım ve onarımını tamamladı.

Şemdinli Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Şemdinli Belediyesi, karla mücadele çalışmalarında kullanılacak iş makinelerinin bakım ve onarımını tamamladı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, kışın sert geçtiği ilçede vatandaşların kar nedeniyle mağdur olmaması için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Sorunsuz bir sezon geçirmek için iş makinelerinin bakım ve onarımını da yaptıklarını aktaran Saklı, şöyle konuştu:

"Kış şartlarının çetin geçtiği ilçede belediye olarak tüm önlemleri aldık. Karla mücadele çalışmalarında kullanacağımız iş makineleri ve diğer araçlarımızın eksikliklerini tamamladık. Belediye olarak kışa hazırız. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için tüm imkanlarımızı kullanacağız."

Tahir Saklı, Şemdinli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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