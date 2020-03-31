Şemdinli belediyesinde ihtiyaç sahibi ailelere destek - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.

Belediye olarak halkın hizmetinde olduklarını belirten Saklı, şunları kaydetti:

"Şuan da 40 aileye 3 çeşit sıcak yemek servisi yapılmaktadır. Bu aileler belirli bir yaş gurubunda olanlar hem ekonomik hem de sağlık durumundan dolayı yemek pişiremeyen aileler. Ayrıca 153 hattımız 24 saat açık ve gelen bütün aramalar kayıt altına alınıyor. Eğer vatandaşlarımızın bir sorunu varsa 153'ü arayarak talebini iletebilir. Biz gereğini yapacağız."

İhtiyacı karşılanan 70 yaşındaki Hasibe kaplan ise "Allah devletimize zeval vermesin. Bu yemeği getirdikleri için onlara teşekkür ederiz, çok mutluyuz." diye konuştu.