Son Dakika Haberleri: Şemdinli Belediyesinden 5 bin kişiye aşure ikramı
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Şemdinli Belediyesinden 5 bin kişiye aşure ikramı

2 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi tarafından ilçenin 9 farklı noktasında 5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

Şemdinli Belediyesinden 5 bin kişiye aşure ikramı, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi tarafından ilçenin 9 farklı noktasında 5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.


Şemdinli Belediyesi, Cuma namazı çıkışında 9 ayrı camide vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Muharrem ayı nedeniyle yapılan aşure dağıtımı nedeniyle vatandaşlar Belediye Başkanı Tahir Saklı'ya teşekkürlerini ilettiler. - HAKKARİ

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
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