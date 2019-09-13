Şemdinli Belediyesinden 5 bin kişiye aşure ikramı
2 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi tarafından ilçenin 9 farklı noktasında 5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi tarafından ilçenin 9 farklı noktasında 5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.
Şemdinli Belediyesi, Cuma namazı çıkışında 9 ayrı camide vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Muharrem ayı nedeniyle yapılan aşure dağıtımı nedeniyle vatandaşlar Belediye Başkanı Tahir Saklı'ya teşekkürlerini ilettiler. - HAKKARİ
Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! Yüzde 22 indirim uygulanacak Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız