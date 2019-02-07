Son Dakika Haberleri: Şemdinli Belediyesinden Çorba İkramı

Şemdinli Belediyesinden Çorba İkramı

1 saat önce

Şemdinli ilçesinde sabah okulla giden öğrencilere ve iş yerini açan vatandaşlara çorba ikram edildi.

Şemdinli Belediyesinden Çorba İkramı, System.String[]
Şemdinli ilçesinde sabah okulla giden öğrencilere ve iş yerini açan vatandaşlara çorba ikram edildi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şemdinli Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşlar için çorba ikramı başlattı.

Bu kapsamda sabah okula giden öğrenciler ve iş yerlerini açan vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, çorba dağıtılan noktada vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlardan Mehmet Sabri Bahadır, sabah erken saatte kalkan vatandaşların hizmetten yararlandığını belirterek, "Belediyemizin yaptığı bu çorba etkinliği özellikle öğrenciler için çok iyi oldu. Öğrenciler sabah erken saatlerde burada servis beklerken çok üşüyorlardı. Bu faaliyetin devam etmesini istiyoruz. Bir vatandaş olarak çok sevindim." dedi.

Vatandaşlardan Harun Akın da yetkililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:25 Kaynak: AA

Sabah, Şemdinli, Güncel
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