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Şemdinli Belediyesinden iftar yemeği

16 dakika önce

HAKKARİ'nin Şemdinli Belediyesi tarafından ilçede yaşayanlar için iftar programı düzenlendi.

Şemdinli Belediyesinden iftar yemeği, System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli Belediyesi tarafından ilçede yaşayanlar için iftar programı düzenlendi. Dua edilmesi ile başlayan programda Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve vatandaşlar bir araya geldi.
Şemdinli Belediyesi ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde iftar programı düzenledi. İftara Şemdinli Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman ve Şemdinli Belediyesi Başkanı Tahir Saklı, 34 Hudut Tugay Komutanı vekili Yarbay Adem Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Kartal, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İftar için cadde üzerinde 700 metre uzunluğunda masalar kuruldu.
Duaların okunmasıyla başlayan iftar programında konuşan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Başkan Saklı, "Manevi duyguların arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği, paylaşmanın daha da değer kazandığı rahmet ve bereket olan ramazan ayının ülkemizin ve bölgemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum" dedi.


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:11 Kaynak: DHA
Tahir Saklı, Hakkari, Şemdinli, Güncel
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