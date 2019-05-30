Son Dakika Haberleri: Şemdinli Belediyesinden vatandaşlara iftar
Son Dakika Güncel Haber

Şemdinli Belediyesinden vatandaşlara iftar

20 dakika önce

Şemdinli Belediye ilçede vatandaşlar için iftar programı düzenlendi.

Şemdinli Belediyesinden vatandaşlara iftar, System.String[]
Şemdinli Belediye ilçede vatandaşlar için iftar programı düzenlendi.
Cumhuriyet Caddesindeki iftar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesiyle başladı.
Şemdinli Belediyesi Başkanı Tahir Saklı, yaptığı konuşmada, vatandaşlarla iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Manevi duyguların arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği, paylaşmanın daha da değer kazandığı rahmet ve bereket olan ramazan ayının ülkemizin ve bölgemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum." dedi.

İftara, İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34 Hudut Tugay Komutanı vekili Yarbay Adem Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Kartal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:25 Kaynak: AA
Tahir Saklı, Şemdinli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum Son Dakika! Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 21:45:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şemdinli Belediyesinden vatandaşlara iftar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]