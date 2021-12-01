Hakkari'de kayalıkların arasına gizlenmiş 10 av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

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