Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de 100 Av Tüfeği ve 80 Namlu Ele Geçirildi

Şemdinli'de 100 Av Tüfeği ve 80 Namlu Ele Geçirildi

1 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen, 100 av tüfeği ve 80 av tüfeği namlusu ele geçirildi.

Şemdinli'de 100 Av Tüfeği ve 80 Namlu Ele Geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen, 100 av tüfeği ve 80 av tüfeği namlusu ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Şemdinli'nin Hacıbey Mahallesi Cemekürk mezrasında keşif ve gözetleme faaliyeti yaptı. Çalışmalarda, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 100 av tüfeği ve 80 av tüfeği namlusu ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:39 Kaynak: DHA

Irak, Hakkari, Şemdinli, Güncel
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