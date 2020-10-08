Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu Durak saldırısının acısı dinmiyor - Son Dakika

Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu Durak saldırısının acısı dinmiyor

08.10.2020 11:35

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerin 4 yıl önce kontrol noktasına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, katliamın acısını unutamıyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerin 4 yıl önce kontrol noktasına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, katliamın acısını unutamıyor.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasına 9 Ekim 2016'da PKK'lı teröristlerce patlayıcı yüklü araçla yapılan saldırıda şehit olan 10 asker ve 8 sivilin üzüntüsü, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

Terör örgütünün bir kez daha çirkin yüzünü gösterdiği saldırıya tepki gösteren ilçe sakinleri, terör örgütü PKK'yı ve saldırılarını lanetledi.

"İnsanlar artık daha huzurlu"

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain terör örgütünün düzenlediği saldırının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen katliamın acısının, ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Kalleş saldırıda şehit olan askerleri ve vatandaşları rahmetle andıklarını belirten Saklı, şunları kaydetti:

"Biz ülke olarak, kahraman güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi sonucu, huzur ve güven içinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Sınırlarımızın içinde ve dışında terör örgütüne karşı başarılı bir mücadele yürütülüyor. Bugünkü huzuru, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Onların sayesinde bölgemizde insanlar artık daha huzurlu. 4 yıl önceki terör saldırısını ve tüm terörist faaliyetleri lanetliyoruz. Biz ilçe olarak, terör örgütü PKK'nın karşısında her zaman olduğu gibi dik durmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyoruz."

Şehitlerin yakınları terör örgütünü lanetledi

Saldırıda yaşamını yitiren Bahri Fırat'ın eşi Radiye Fırat ise eşinin minibüs şoförü olduğunu ve karakola yakın noktada gerçekleşen saldırıda hayatını kaybettiğini anlattı.

Hain saldırıda hayat arkadaşını kaybetmenin acısının, ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Fırat, "Eşimden sonra hastalandım. Büyük acı yaşadık. Allah kimseye göstermesin. Eşim daha gençti, 4 çocuğu yetim kaldı. En küçük oğlum daha doğmamıştı, babasını göremedi. Allah teröristlerin belasını versin. İnşallah onların da sonu öyle olur." dedi.

Bahri Fırat'ın annesi Selma Fırat da bir an bile oğlunu unutamadığını belirterek, kısıtlı imkanlarla, babasız kalan torunlarına bakmaya çalıştıklarını söyledi.

Saldırıda oğlu şehit olan Kerimhan Erbaş, çocuğunun fotoğrafını her gördüğünde göz yaşı döktüğünü dile getirdi.

Patlamayı haber alır almaz olay yerine gittiklerinde acı bir tabloyla karşılaştıklarına değinen Erbaş, şöyle konuştu:

"Biz, kimin arabada olduğunu bilmiyorduk. Cenazeleri hastaneye getirdiler ve orada oğlumun da yaşamını yitirdiğini öğrendim. 4 yıldır bu acıyı yaşıyoruz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. O bombayı patlatanlara binlerce kez lanet olsun. Bu, kabul edilecek bir şey değil."

Ağabeyini kaybeden Murat Sönmez ise 9 Ekim'de ilçe olarak çok büyük acı yaşadıklarını, hayatını kaybedenlerin acısının hiçbir zaman dinmediğini ifade etti.

Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu Durak saldırısının acısı dinmiyor
Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu Durak saldırısının acısı dinmiyor
Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu Durak saldırısının acısı dinmiyor
Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu Durak saldırısının acısı dinmiyor

Şemdinli, Şehit, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şemdinli'de 18 kişinin şehit olduğu Durak saldırısının acısı dinmiyor - Son Dakika

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