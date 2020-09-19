Şemdinli'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Şemdinli'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Kore Gazisi Selim Gezer ve kurum amirleri katıldı.
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