Şemdinli'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği - Son Dakika

Şemdinli'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki rehabilitasyon merkezleri ve okullardaki özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki rehabilitasyon merkezleri ve okullardaki özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi. Belediye Başkan Vekili Mehmet Halit Alp ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve okulları gezdi. Engelli öğrencilerle bir araya gelen Alp ve Şakar, öğrencilerle pasta kesti, onlara hediyeler verdi.

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