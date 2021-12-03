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Şemdinli'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği - Son Dakika

Şemdinli'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

03.12.2021 16:19
Şemdinli'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki rehabilitasyon merkezleri ve okullardaki özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki rehabilitasyon merkezleri ve okullardaki özel gereksinimli öğrenciler ziyaret edildi.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Halit Alp ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve okulları gezdi.

Engelli öğrencilerle bir araya gelen Alp ve Şakar, öğrencilerle pasta kesti, onlara hediyeler verdi.

Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Dünya Engelliler Günü, Hisarcık, Şemdinli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şemdinli'de '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şemdinli'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği - Son Dakika
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