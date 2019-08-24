Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

11 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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