Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
11 dakika önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:40 Kaynak: AA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı Flaşwwwwwwwww Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi