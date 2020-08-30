Şemdinli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla sona eren törene, Kaymakam Yakup Güven , Belediye Başkanı Tahir Saklı , 34. Hudut Tugay Komutanı Ümit Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Carık, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve kurum amirleri katıldı.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur