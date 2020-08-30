Şemdinli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen tören, çelenklerin sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla sona eren törene, Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, 34. Hudut Tugay Komutanı Ümit Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Carık, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve kurum amirleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:19 - Kaynak: AA
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