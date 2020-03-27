Şemdinli'de 4 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi. - Son Dakika

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Şemdinli'de 4 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
6 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 25 Mart 2020 günü Şemdinli ilçesi Altınsu Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda 4 adet tuzaklanmış El yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir" denildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:32 Kaynak: İHA
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