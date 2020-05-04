Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildi - Son Dakika

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terörör örgütü PKK 'ya ait 5 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Şemdinli İlçesi Tütünlü Köyü ve Seve Mahallesi kırsal alanına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, 5 adet uzaktan kumandalı EYP düzeneği, 77 metre kablo, 1 pil bloğu ve 2 adet küçük pil, 1 adet T40 bomba atar mühimmatı, 2 fünye, 1 akü, 2 güç kaynağı, 1 AK-47 kalaşnikof şarjörü ve 30 adet silaha ait fişek, 23 metre infilaklı fitil, 9 koli bandı, 25 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen patlayıcı maddeler olay yerinde etksiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

- Hakkari