Şemdinli'de 70 Kişilik Geçici İşe 1200 Kişi Başvurdu
25 dakika önce
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında belediyede istihdam edilmek üzere 70 kişinin alınacağı geçici iş kadrosuna, bin 200 kişi başvurdu.
HAKKARİ'nin Şemdinli
ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında belediyede istihdam edilmek üzere 70 kişinin alınacağı geçici iş kadrosuna, bin 200 kişi başvurdu.
Şemdinli Belediyesi'nde Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 70 kişilik kadro için bin 200 kişi başvurdu. Bugün işe alınacakların belirlenmesi için belediyenin Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Belediye ve İŞKUR
yetkililerinin de katıldığı kura çekiminde adaylar, sonuçları merakla bekledi. Bir saat süren kura çekiminde ismi çıkanlar sevindi, çıkmayanlar ise burukluk yaşadı.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:20 Kaynak: DHA
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