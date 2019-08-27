Şemdinli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

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MSB, Pençe-3 Harekatında 7 PKK'lının daha öldürüldüğünü açıkladı

Soylu'dan, 'Mardin'e atanan kayyum, pahalı mücevherler hediye etti' iddialarına sert yanıt: Bu tam bir ahlaksızlık