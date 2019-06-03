Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de 86 adet av tüfeği ele geçirildi
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Şemdinli'de 86 adet av tüfeği ele geçirildi

19 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde icra edilen keşif faaliyetleri esnasında yük hayvanları üzerinde bulunan malzemelerde yapılan aramada 86 adet av tüfeği ele geçirildi.

Şemdinli'de 86 adet av tüfeği ele geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde icra edilen keşif faaliyetleri esnasında yük hayvanları üzerinde bulunan malzemelerde yapılan aramada 86 adet av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 haziran 2019 günü ilimiz Şemdinli ilçesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti neticesinde Türkiye topraklarından İran topraklarına geçmeye çalışan 2 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yük hayvanları üzerinde bulunan malzemelerde yapılan aramada 86 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:07 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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