Şemdinli'de "Aile İçi İletişim" Semineri
1 saat önce
Şemdinli Belediyesi Nujin Kadın Merkezince kadınlara yönelik "aile içi iletişim" semineri düzenlendi.
Şemdinli
Belediyesi Nujin Kadın Merkezince kadınlara yönelik "aile içi iletişim" semineri düzenlendi.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, merkez ve köylerden çok sayıda kadın katıldı.
Devlet Hastanesinde görevli uzman psikolog Hasibe Tekşan, katılımcılara, evliliğe giden yolda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.
Nujin Kadın Merkezi sorumlusu Zin Öpengin de kadınlara yönelik birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu sayede kadınların bilinç düzeyinin yükseldiğini belirten Öpengin, etkinliklerinin devam edeceğini aktardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:07 Kaynak: AA
Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu
Yaşlı Teyze, Eline Geçirdiği Çekpasla Soyguncuyu Korkutup Kaçırdı
Binali Yıldırım, Mutlu Evliliğin Formülünü Açıkladı: İtaat Et, Rahat Et
Trafik Kazasından Yaralı Olarak Kurtulan 8 Aylık Hamile Kadın, Bebeğini Kaybetti