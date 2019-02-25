Şemdinli'de AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde AK Parti
seçim bürosu açıldı.
AK Parti Şemdinli Belediye Başkan Adayı Tahir Saklı
, açılışta yaptığı konuşmada, belediyeciliğin gönül işi olduğunu belirterek, ilçe halkına en iyi hizmeti yapmak için çaba göstereceklerini söyledi.
Seçilmesi durumunda ilçeye yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi veren Saklı, "AK Parti gönül belediyeciliği yapıyor. Allah'ın izniyle biz de halkımızın desteğiyle gönül belediyeciliği yapacağız. İlçemizi hak ettiği yere getireceğiz." dedi.
Açılışa, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür
, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, AK Parti Yüksekova
Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan
, AK Parti Yüksekova Büyükçiftlik
Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Rüştü Zeydan
ve partililer katıldı.