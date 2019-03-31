Şemdinli'de AK Parti Sevinci
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhuriyet Caddesinde toplanan vatandaşlar Araçlarla tur atılması AK Parti Belediye Başkan Adayı Saklı'nın evinde tebrikleri kabul etmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde AK Parti Adayı Tahir Saklı resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhuriyet Caddesinde toplanan vatandaşlar
Araçlarla tur atılması AK Parti
Belediye Başkan Adayı Saklı'nın evinde tebrikleri kabul etmesi HAKKARİ - Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde AK Parti Adayı Tahir Saklı
resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı. Seçim sonuçları ilçede sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, yağmura rağmen araçlarla uzun kuyruklar oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:05 Kaynak: AA
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