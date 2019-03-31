Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de AK Parti Sevinci

Şemdinli'de AK Parti Sevinci

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhuriyet Caddesinde toplanan vatandaşlar Araçlarla tur atılması AK Parti Belediye Başkan Adayı Saklı'nın evinde tebrikleri kabul etmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde AK Parti Adayı Tahir Saklı resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhuriyet Caddesinde toplanan vatandaşlar
Araçlarla tur atılması
AK Parti Belediye Başkan Adayı Saklı'nın evinde tebrikleri kabul etmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde AK Parti Adayı Tahir Saklı resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı. Seçim sonuçları ilçede sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, yağmura rağmen araçlarla uzun kuyruklar oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Şemdinli, AK Parti, Güncel
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