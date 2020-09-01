ŞEMDİNLİ'DEKİ KAZA ŞEHİDİ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bölgesi'nde görev dönüşü kaza yapan araçta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in (29) cenazesi, Dağ ve Kamondo Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memlemetine uğurlandı.

Törene, Hakkari Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Güray Al, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar , İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ile siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.Evli ve 1 çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan Şehit Erbil'in naaşı, edilen duaların ardından memleketi Kastamonu 'ya uğurlanmak üzere silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı.

Helikopter ile Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülen cenaze, buradan da uçakla toprağa veileceği Kastamonu'ya gönderilecek.