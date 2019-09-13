Şemdinli'de aşure ikramı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Şemdinli Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla ilçedeki Ulu Cami önünde aşure etkinliği yapıldı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın da katıldığı etkinlikte 3 bin 500 kişiye aşure dağıtıldı.

Saklı, yaptığı konuşmada, binlerce yıllık geleneği yaşatmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Halkımızın ilgisi bizi memnun etti. Cenab-ı Allah, her sene bize muharrem ayını barış, kardeşlik, hoşgörü içinde nasip etsin. Yüzyıllardır süregelen bu geleneğin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.