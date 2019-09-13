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Şemdinli'de aşure ikramı

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Şemdinli Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla ilçedeki Ulu Cami önünde aşure etkinliği yapıldı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın da katıldığı etkinlikte 3 bin 500 kişiye aşure dağıtıldı.

Saklı, yaptığı konuşmada, binlerce yıllık geleneği yaşatmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Halkımızın ilgisi bizi memnun etti. Cenab-ı Allah, her sene bize muharrem ayını barış, kardeşlik, hoşgörü içinde nasip etsin. Yüzyıllardır süregelen bu geleneğin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

Tahir Saklı, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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