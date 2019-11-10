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Şemdinli'de Atatürk'ü anma töreni

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Şemdinli'de Atatürk'ü anma töreni, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.


İlçe Jandarma Komutanlığının önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programa Yavuz Sultan Selim İlkokulunda devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından son bulan programa; İlçe Kaymakamı Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, Şehit Aileleri ve Gazi Dernek Başkanı Ubeydullah Şen ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ

Mustafa Kemal Atatürk, Şemdinli, Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
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