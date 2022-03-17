Şemdinli'de atıl malzemelerden "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturuldu - Son Dakika
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Şemdinli'de atıl malzemelerden "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturuldu

17.03.2022 21:38
Şemdinli'de atıl malzemelerden "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturuldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında atıl malzemelerden "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturdu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında atıl malzemelerden "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturdu.

Merkez Müdürü Nabi Özel, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesini hayata geçirdiğini söyledi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından insanların bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla atıl malzemelerden kütüphane oluşturulmasına yönelik çalışma yapılmasının istendiğini aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Biz de bu konuda yapacağımız çalışmalar için usta öğretici ve öğretmenlerimizle bir araya geldik. Neler yapabiliriz dedik ve yola koyulduk. Usta öğreticilerimizle 15 günde çok güzel sonuçlar aldık. Kendi masamızı sandalyemizi, köşe koltuklarını yaptık. Meyve kasalarını kitaplığa çevirdik. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Bugün kütüphanemizin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversiteye çalışan öğrencilerimiz için bu kütüphaneyi açtık."

Usta öğreticilerden Sevcan Yılmaz ise "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 15 günde tamamı atık malzemelerden oluşan bir kütüphane kurduklarını belirtti.

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milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezi, geri dönüşüm, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şemdinli'de atıl malzemelerden 'Geri Dönüşüm Kütüphanesi' oluşturuldu - Son Dakika


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