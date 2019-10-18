Şemdinli'de

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek için yürüyüş düzenledi.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti.

Sık sık tekbir getiren kalabalık, "vatan sana canım feda", "kahrolsun PKK", "şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir" sloganları attı.

Çarşı merkezine kadar yürüyen kalabalık adına açıklama yapan eski AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, her zaman huzur, barış ve kardeşlikten yana olduklarını söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabalarını desteklediklerini ifade den Akgül, "PKK/PYD/YPG ve DEAŞ, köy yakma ve keyfi tutuklama gibi insanlık suçları işliyor. PKK'nın kanlı elleri, kahraman Türk ordusu tarafından artık kırılmaya başlandı." dedi.

Kanaat önderi Mehmet Fırat da bölgede terör örgütü PKK'ya karşı yıllardır başarılı bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, "Buradaki amacımız PKK terör örgütünü lanetleyip teröre karşı olduğumuzu tek vücut olarak bütün dünyaya göstermektir" diye konuştu.

Yürüyüşe İlçe kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, MHP İlçe Başkanı Erhan Eren, Şemdinli Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Übeydullah Şen ve vatandaşlar katıldı.