Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü
Son Dakika Güncel Şemdinli'de, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

Şemdinli'de, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

1 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Şemdinli'de, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü, System.String[]

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Şemdinli'de, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin organizasyonuyla 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, AK Parti İlçe eski Başkanı Fikri Algül, kurum amirleri, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Feyzullah Şen, güvenlik korucuları, öğretmenler ve çok sayıda kişi katıldı. Dernek önünde ellerindeki Türk bayraklarıyla bir araya gelen kalabalık adına, Fikri Algül açıklama yaptı. 'Barış Pınarı Harekatı'a destek için bir araya geldiklerini belirten Algül, "Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Bu harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına katkıda bulunacaktır. Gün, sessiz kalma günü değildir. Milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Silahlı Kuvvetler'in emrinde olan biz güvenlik korucuları devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Şemdinli Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği olarak bölgesinde terörü yok etmeye ant içmiş, kahraman ordusuyla aynı inanç ve kararlılık içinde 'Barış Pınarı Harekatı'nı en samimi duygularımızla sonuna kadar desteklediğimizi buradan ilan ediyoruz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçenin Cumhuriyet Caddesi'nden İl Jandarma Komutanlığı'na kadar yürüdü. Yürüyüş, kalabalığın İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlere selam vermesiyle son buldu.


Barış Pınarı Harekatı, Jandarma, Şemdinli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:57 Kaynak: DHA
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