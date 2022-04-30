Şemdinli'de bayram öncesi trafik denetimi uygulaması - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı.

Şemdinli'de İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa trafik uygulaması başlatıldı. Trafik denetim ve uygulamasına bizzat eşlik eden İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, sürücülere emniyet kemeri takmadan yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Müdür Demirel, "Tüm Türkiye'de Ramazan Bayramı öncesinde uygulanan 'Bayramınız kemerli olsun' mottosu ile farkındalık oluşturmak için böyle bir denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ekiplerimiz tarafından sürücüler ayrıca bilgilendirildi" dedi. - HAKKARİ