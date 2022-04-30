Şemdinli'de bayram öncesi trafik denetimi uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Şemdinli'de bayram öncesi trafik denetimi uygulaması

30.04.2022 09:41
Şemdinli'de bayram öncesi trafik denetimi uygulaması

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı.

Şemdinli'de İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa trafik uygulaması başlatıldı. Trafik denetim ve uygulamasına bizzat eşlik eden İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, sürücülere emniyet kemeri takmadan yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Müdür Demirel, "Tüm Türkiye'de Ramazan Bayramı öncesinde uygulanan 'Bayramınız kemerli olsun' mottosu ile farkındalık oluşturmak için böyle bir denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ekiplerimiz tarafından sürücüler ayrıca bilgilendirildi" dedi. - HAKKARİ

Şemdinli'de bayram öncesi trafik denetimi uygulaması
Şemdinli'de bayram öncesi trafik denetimi uygulaması
Şemdinli'de bayram öncesi trafik denetimi uygulaması
Şemdinli'de bayram öncesi trafik denetimi uygulaması
Şemdinli'de bayram öncesi trafik denetimi uygulaması

YORUMLAR
500
Bayram öncesi Tekirdağ-Çanakkale yolunda trafik denetimi Bayram öncesi Tekirdağ-Çanakkale yolunda trafik denetimi Ağrı'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı Ağrı'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şemdinli'de bayram öncesi trafik denetimi uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
09:35 Sivrihisar'da 1. derecede sit alanında kaçak kazı yapanlara jandarma baskını
09:27 Meteoroloji haritalarla uyardı! Şemsiyesiz çıkmayın
09:09 Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik
08:56 Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü
08:55 Geleceğin yapay gıdalarının üretiminde yeni bir aşama
08:32 KKTC'de koalisyon göreve başlamadan dağıldı
08:30 Kırmızı ışıkta geçen araç, genç kızın ölümüne sebep oldu: Metrelerce sürüklenmiş
08:29 ABD ordusu, Almanya'da Ukrayna askerlerini eğitmeye başladı: Eğitimi ABD'li Ulusal Muhafız Birliği veriyor
22:25 Mansur Yavaş'tan gençlere: Babası dövüşen gençlerin kardeşliğini gösteriyorsunuz dünyaya
22:43 Kılıçdaroğlu'ndan 'kamulaştırma' sinyali: Ya adam gibi görevlerini yaparlar ya da...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 09:45:02. #1.12#
SON DAKİKA: Şemdinli'de bayram öncesi trafik denetimi uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement