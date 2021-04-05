Son dakika: Şemdinli'de bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade Ocakları ve Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleri ile MÜSİAD İl Başkanlığı, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri basın açıklaması yaptı.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Metin Erden, yaptığı açıklamada, milli irade ruhuyla örtüşmeyen, devlete, millete ve demokrasiye yönelik her türlü girişime karşı olduklarını söyledi.

Buna karşı Şemdinli'den ses yükselttiklerini belirten Erden, şunları kaydetti:

"Darbelerin ülkemize verdiği zararı ve tahribatı bir kere daha hatırlatarak, Türkiye düşmanlarının yanında yer edinen, safını ihanet şebekelerine destek vererek gösteren amirallerin imzalı açıklamasına karşı milletimizin tek yürek halinde tepki göstermesi herkesin görevidir. Bu ihanet açıklamaya imza atanlarla ilgili Cumhuriyet savcılarımızı göreve davet ediyoruz."

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneği Başkanı Davut Cevizci ise vatanını ve milletini seven herkesin bu açıklamaya tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.