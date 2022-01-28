Şemdinli'de belediye ekipleri sokak köpekleri için yiyecek bıraktı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediye ekipleri, karlı zeminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Belediye başkanı Tahir Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

???????Soğuk kış günlerinde hayvanların unutulmaması gerektiğini ifade eden Saklı, "Özellikle yağışlı günlerde sokak hayvanlar, kuşları ve yaban hayvanları kardan dolayı beslenemiyor. Hayvanların yemlendiği alanlar kar altında kalıyor. Ekiplerimiz de düzenli olarak bu alanları kontrol ederek, yemleme çalışması yürütüyor." dedi.