Şemdinli'de bilgi yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinli'de bilgi yarışması - Son Dakika

Şemdinli'de bilgi yarışması

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Sabri Özel Anadolu Lisesince düzenlenen bilgi yarışmasının final etabı yapıldı.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Sabri Özel Anadolu Lisesince düzenlenen bilgi yarışmasının final etabı yapıldı.

İlçe Kapalı Spor Salonunda düzenlenen sınıflar arası bilgi yarışmasının final etabında, öğrencilere çeşitli kategorilerde 15 soru soruldu. 9, 10, 11 ve 12. sınıflardaki öğrencilerin katıldığı yarışmada 15 sorunun 12'sini doğru yanıtlayan 11-F sınıfı birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Programa, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, Gençlik Merkezi Müdürü Muzaffer Akdeniz, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar ve veliler katıldı.

Sabri Özel, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:58 Kaynak: AA
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