Şemdinli'de bir şahıs ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şemdinli'de bir şahıs ölü bulundu - Son Dakika

Şemdinli'de bir şahıs ölü bulundu

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 50 yaşındaki Y.B. arazide ölü olarak bulundu.

Şemdinli'de bir şahıs ölü bulundu, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 50 yaşındaki Y.B. arazide ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Şemdinli'ye bağlı Durak köyünde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin 50 yaşındaki Y.B.'ye ait olduğunu belirledi. Ceset, olay yerine çağrılan ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Şemdinli, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:08 Kaynak: İHA
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