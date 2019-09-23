Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de boru patladı, su metrelerce yükseğe çıktı
Son Dakika Yerel Haber

Şemdinli'de boru patladı, su metrelerce yükseğe çıktı

1 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, içme suyu borusu patladı.

Şemdinli'de boru patladı, su metrelerce yükseğe çıktı, System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, içme suyu borusu patladı. Patlamanın ardından ekipler durumu düzeltmek için çalışma başlattı ancak tazyikli suyun metrelerce yukarı çalışanlara zor anlar yaşattı.
Şemdinli'ye bağlı Günyazı köyü Yenice mezrası bölgesinde bulunan ilçenin içme suyu boru hattı bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından ilçe merkezinde sular kesilirken, tonlarca su metrelerce yukarıya çıkarak boşa aktı. Bölgeye giden Şemdinli Belediyesi ekipleri, arızayı gidermek iş makineleriyle çalışma başlattı. Tazyikli su çalışanlara da zor anlar yaşatırken, arızanın giderilmesinin ardından ilçe merkezine su verileceği bildirildi.


Şemdinli, Yenice, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı
Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:13:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de boru patladı, su metrelerce yükseğe çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]