Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi - Son Dakika

Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi

21.01.2021 09:47

Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İnsan boyuna kadar ulaşan kar yağışı hayvancılık ve çiftçilik yapan vatandaşları olumsuz etkiledi.

Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyünde etkili olan kar yağışı, insan boyuna ulaştı. Alan köyünde hayvancılıkla uğraşan Hurşit Akbaş (55), uzun yıllardır ilk defa bu kadar yoğun bir kar yağışı ile karşılaştıklarını belirterek, "Evimizden hayvanlarımızın bulunduğu ahıra gitmekte zorlanıyoruz. Köyde yer yer insan boyuna kadar kar yağdı. Kışın zorluğunu yaşıyoruz, yaz mevsiminde de inşallah bereketini göreceğiz" dedi.

Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi
Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi
Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi
Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi

Hakkari, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi - Son Dakika


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