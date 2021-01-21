Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi - Son Dakika

Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi
21.01.2021 09:47
Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.
Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi
HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İnsan boyuna kadar ulaşan kar yağışı hayvancılık ve çiftçilik yapan vatandaşları olumsuz etkiledi.
Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyünde etkili olan kar yağışı, insan boyuna ulaştı. Alan köyünde hayvancılıkla uğraşan Hurşit Akbaş (55), uzun yıllardır ilk defa bu kadar yoğun bir kar yağışı ile karşılaştıklarını belirterek, "Evimizden hayvanlarımızın bulunduğu ahıra gitmekte zorlanıyoruz. Köyde yer yer insan boyuna kadar kar yağdı. Kışın zorluğunu yaşıyoruz, yaz mevsiminde de inşallah bereketini göreceğiz" dedi.
Son Dakika G.Saray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golünü atan Sekidika gözyaşlarını tutamadı Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar Korona nedeniyle kilosu 10 bin liraya satılan arı sütünde talep patlaması yaşanıyor ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, 2020'de 7 milyar dolar zarar etti Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu